Академик Кямал Абдуллаев заболел коронавирусом
Известный профессор, владелец клиники "Центр урологии" Кямал Абдуллаев заразился коронавирусом. Об этом haqqin.az сообщили информированные источники в сфере здравоохранения.
Согласно информации, 80-летний профессор продолжает лечение от вируса.
Отметим, что Кямал Абдуллаев один из самых известных урологов в Азербайджане. Долгое время он был главным детским урологом страны, а также главным урологом Минздрава.
Профессор Кямал Абдуллаев является автором 4 монографий и более 200 научных статей.