Турция планирует открыть две военные базы в Ливии

Турция собирается открыть две военные базы в Ливии. Об этом сообщает газета The Lybian Observer.

По ее данным, Анкара разместит противовоздушные системы и беспилотники на базе аль-Ватийя на западе страны, а также на военной базе близ города Мисурата.

Кроме того, отмечает газета, Турция намерена организовывать морские миссии у побережья Ливии в целях предотвращения угрозы стране со стороны моря.

В рамках сотрудничества между Анкарой и Триполи Турция также планирует начать разведку и бурение на нефть.