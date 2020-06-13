В России почти 9 тысяч новых больных коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 8 835 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Зафиксировано 119 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 409 человек.

За сутки с 12 по 13 июня в стране зафиксировали 8 706 зараженных коронавирусом в 85 регионах. Было также зарегистрировано 183 летальных исхода, полностью выздоровели 8 220 человек.