Ливан охватили протесты

Столкновения между демонстрантами и армией в Триполи на севере Ливана привели к ранениям более 80 человек, включая 20 военнослужащих, сообщает ливанское национальное агентство NNA.

Демонстрации во втором по величине городе Ливана третий день подряд перерастают в погромы и столкновения со стражами порядка и армией.

Участники волнений продолжают выходить на улицы, протестуя против ухудшения экономической ситуации в стране, действий правительства, нищеты и голода.

Массовые волнения возобновились в четверг в Бейруте, Триполи и других крупных городах Ливана на фоне сообщений о резком падении национальной валюты. Премьер-министр Хассан Дияб на фоне волнений объявил об экстренном собрании правительства в пятницу утром для обсуждения финансовой ситуации. Демонстранты вновь начали блокировать дороги, устраивать погромы и участвовать в столкновениях с силами безопасности.