В ожидании новых договоренностей: Сергей Лавров и Сергей Шойгу сегодня прибывают в Стамбул оперативный комментарий
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня, 14 июня, прибудут в Стамбул во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике.
А вчера, 13 июня, в Анкаре высадился целый российский военно-дипломатический десант из представителей российского МИД и оборонного ведомства. И хотя о конкретике их переговоров с турецкими коллегами практически ничего неизвестно, но уже можно сделать основной вывод – главной темой сегодняшней встречи российских министров и руководства Турции станет объединение «ливийского» и «сирийского» кейса.
А если учесть, что сегодня же в Анкару прибудет и главный иранский дипломат Мохаммад Джавад Зариф, то можно с уверенностью предполагать, что объединение двух кейсов будет сопровождаться принятием новых договоренностей, существенно влияющих на Ближний Восток и Северную Африку.
Турецкая сторона вела подготовку к сегодняшней встрече в лучших традициях дипломатии Анкары последнего десятилетия: напористо, без сантиментов, с учетом различных сценариев – от негативного, когда на партнера нужно надавить, до оптимистичного, когда другая сторона настроена на поиск конструктивных и взаимовыгодных решений.
В самом начале недели, 8 июня, Эрдоган разговаривал с Трампом, после чего заявил о «новой эре» в отношениях с Соединенными Штатами, главным пунктом повестки дня которых станет Ливия.
Подтверждение его слов не заставило себя ждать. Уже три дня спустя Дональд Трамп связался с президентом Египта ас-Сиси, которому сообщил, что поддерживает выдвинутую Каиром инициативу о прекращении огня в Ливии и начале политического процесса урегулирования.
В тот же день министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Соединенные Штаты «играть более активную роль в Ливии как для достижения прекращения огня, так и для политического процесса». По сути, выбросив против антитурецкой коалиции в Ливии в буквальном смысле этого слова практически неотбиваемый козырь – интерес к ливийскому урегулированию со стороны Соединенных Штатов. Чего, замечу, ранее за Вашингтоном не замечалось, «пепел Бенгази» слишком уж сильно колотил в сердца американского истеблишмента.
Но и на этом дипломатические неприятности для антитурецкой коалиции не закончились. Помните, как в очередной раз побитый фельдмаршал Хафтар взывал к Лиге арабских государств (ЛАГ) о помощи людьми, деньгами и оружием? Спасите, дескать, турецкие колонизаторы стратегической инициативы лишают!
И ЛАГ ответила. Да так, что поплохело не только самозваному «Верховному правителю Ливии», но и Каиру, и Парижу, а, возможно, и в некоторых других европейских столицах. Помощник генерального секретаря этой организации Хоссам Заки назвал ливийское Правительство национального согласия (ПНС) вполне «легитимным». А, следовательно, и все действующие соглашения между Анкарой и Триполи - «законными с точки зрения международного права».
Включая сюда два важнейших меморандума, подписанных 27 ноября 2019 года – о разграничении морских границ и о сотрудничестве в области безопасности и обороны. То есть, с точки зрения этой международной организации, вопросы в Восточном Средиземноморье невозможно решать без участия Турции и Ливии. А защищать их интересы будет не только турецкая армия, но и ливийские вооруженные силы, Анкарой подготовленные, выпестованные и соответствующим образом сориентированные.
Что же касается Сирии, то здесь медийности в действиях Анкары было поменьше, но эффект ожидается весьма существенный: турецкие власти начали открытую передачу наличных денежных средств в собственной валюте в банки на неподконтрольных режиму Башара Асада территориях.
Проще говоря, в связи с очередным резким падением сирийского фунта «Сирийское временное правительство» приняло решение перейти на расчет в турецкой лире и долларах США. Первыми новые деньги получили банки в городах Азаз и Идлиб. Местное население эту инициативу горячо одобряет и поддерживает, что, в свою очередь, ослабляет здесь позиции Дамаска.
Лавров и Шойгу поставлены перед фактом: в Ливии Турция намерена развивать успех, конвертируя военные победы в политические, Хафтар маргинализирован. В Сирии Анкара намерена укреплять уже полученные позиции, которых для ее текущих целей вполне достаточно, но и уступать которые она никому не намерена. Ну а Башар Асад пусть сидит в Дамаске и дальше, время все расставит по своим местам, во всяком случае, Анкаре он пока попросту неинтересен.
У Москвы, таким образом, остается два выхода: либо принять сложившуюся реальность и встроиться в нее с максимальным комфортом, вплоть до получения от Правительства национального согласия в Ливии разрешения на создание авиабазы российских Военно-космических сил; либо вступить в очередной виток противостояния с Турцией. Причем с непредсказуемым результатом, можно ведь и все проиграть.
Что-то подсказывает мне, что Кремль изберет наиболее рациональную и конструктивную тактику – договариваться, стараясь отстоять максимально выгодные для Москвы условия что в Сирии, что в Ливии. Да еще и оставляя за собой право выступить в качестве посредника в Восточном Средиземноморье, оставшись при этом коспонсором ливийского урегулирования.
Будем надеяться, что сегодня в Стамбуле возобладает конструктив. Переговоры не будут легкими, торг предстоит отчаянный, но в итоге победителем должен стать здравый смысл, который подсказывает всем сторонам, что политика – это искусство возможного.
Так что ждем новостей и в душе надеемся, что после сегодняшней встречи вскоре последуют и сообщения о возобновлении авиасообщения между двумя странами.