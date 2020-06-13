Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 12:45

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня, 14 июня, прибудут в Стамбул во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике. А вчера, 13 июня, в Анкаре высадился целый российский военно-дипломатический десант из представителей российского МИД и оборонного ведомства. И хотя о конкретике их переговоров с турецкими коллегами практически ничего неизвестно, но уже можно сделать основной вывод – главной темой сегодняшней встречи российских министров и руководства Турции станет объединение «ливийского» и «сирийского» кейса.

А если учесть, что сегодня же в Анкару прибудет и главный иранский дипломат Мохаммад Джавад Зариф, то можно с уверенностью предполагать, что объединение двух кейсов будет сопровождаться принятием новых договоренностей, существенно влияющих на Ближний Восток и Северную Африку. Турецкая сторона вела подготовку к сегодняшней встрече в лучших традициях дипломатии Анкары последнего десятилетия: напористо, без сантиментов, с учетом различных сценариев – от негативного, когда на партнера нужно надавить, до оптимистичного, когда другая сторона настроена на поиск конструктивных и взаимовыгодных решений. В самом начале недели, 8 июня, Эрдоган разговаривал с Трампом, после чего заявил о «новой эре» в отношениях с Соединенными Штатами, главным пунктом повестки дня которых станет Ливия. Подтверждение его слов не заставило себя ждать. Уже три дня спустя Дональд Трамп связался с президентом Египта ас-Сиси, которому сообщил, что поддерживает выдвинутую Каиром инициативу о прекращении огня в Ливии и начале политического процесса урегулирования. В тот же день министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Соединенные Штаты «играть более активную роль в Ливии как для достижения прекращения огня, так и для политического процесса». По сути, выбросив против антитурецкой коалиции в Ливии в буквальном смысле этого слова практически неотбиваемый козырь – интерес к ливийскому урегулированию со стороны Соединенных Штатов. Чего, замечу, ранее за Вашингтоном не замечалось, «пепел Бенгази» слишком уж сильно колотил в сердца американского истеблишмента.

Но и на этом дипломатические неприятности для антитурецкой коалиции не закончились. Помните, как в очередной раз побитый фельдмаршал Хафтар взывал к Лиге арабских государств (ЛАГ) о помощи людьми, деньгами и оружием? Спасите, дескать, турецкие колонизаторы стратегической инициативы лишают! И ЛАГ ответила. Да так, что поплохело не только самозваному «Верховному правителю Ливии», но и Каиру, и Парижу, а, возможно, и в некоторых других европейских столицах. Помощник генерального секретаря этой организации Хоссам Заки назвал ливийское Правительство национального согласия (ПНС) вполне «легитимным». А, следовательно, и все действующие соглашения между Анкарой и Триполи - «законными с точки зрения международного права». Включая сюда два важнейших меморандума, подписанных 27 ноября 2019 года – о разграничении морских границ и о сотрудничестве в области безопасности и обороны. То есть, с точки зрения этой международной организации, вопросы в Восточном Средиземноморье невозможно решать без участия Турции и Ливии. А защищать их интересы будет не только турецкая армия, но и ливийские вооруженные силы, Анкарой подготовленные, выпестованные и соответствующим образом сориентированные. Что же касается Сирии, то здесь медийности в действиях Анкары было поменьше, но эффект ожидается весьма существенный: турецкие власти начали открытую передачу наличных денежных средств в собственной валюте в банки на неподконтрольных режиму Башара Асада территориях. Проще говоря, в связи с очередным резким падением сирийского фунта «Сирийское временное правительство» приняло решение перейти на расчет в турецкой лире и долларах США. Первыми новые деньги получили банки в городах Азаз и Идлиб. Местное население эту инициативу горячо одобряет и поддерживает, что, в свою очередь, ослабляет здесь позиции Дамаска.