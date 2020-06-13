Синоптики обещают до 39 градусов тепла

В Азербайджане обнародован прогноз погоды на завтра. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, 15 июня в Баку и на Апшеронском полуострове будет солнечно. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Апшероне составит 19-23, днем 30-34 градуса тепла, в Баку ночью 20-22, днем 31-33 градуса тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 752 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 35-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и западных районах будут грозы, ожидаются дожди и град. Утром в горах ожидается туман, прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 19-21, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.