Испания объявила дату открытия для туристов

Власти Испании приняли решение с 21 июня открыть границы, пересечение которых было ограничено в связи с пандемией коронавируса, для туристов из Шенгенской зоны. Соответствующую дату объявила El Pais.

По информации издания, государство снимет ограничения для всех стран Евросоюза, кроме Португалии, границы с которой откроются только 1 июля. Кроме того, планируется отменить все карантинные меры для прибывающих путешественников.

При этом решения по поводу открытия границ с другими странами будут приниматься постепенно в июле, с учетом эпидемиологической ситуации в том или ином государстве.