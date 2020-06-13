Парадный расчет в составе 75 военнослужащих азербайджанской армии отправился сегодня в Москву для участия в военном параде, посвященном 75-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Минобороны.

Напомним, что военный парад состоится 24 июня.

Завершившиеся в Баку подготовительные тренировки азербайджанские военнослужащие продолжат в Москве наряду с парадными расчетами других стран.

Отметим, что на параде состоится торжественный марш азербайджанских военнослужащих с оружием, произведенным в Азербайджане.