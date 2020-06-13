Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 22:00

События в США почти сошли на нет, но их все еще повсюду бурно обсуждают в уже привычном сегодня ключе - «мир больше никогда не будет прежним»… Всё, однако, постепенно возвращается на круги своя: афроамериканцы в очередной раз выпустили накопившуюся порцию пара, белые-ультралибералы вновь покаялись за злодеяния, совершенные их очень-очень далекими предками, и на этом все успокоились. Как это бывало не раз…

Но, как известно, круги по воде долго расходятся и, очевидно, и сейчас происходит то же: как ни крути все же Штаты – не последняя страна в мире, и от ее самочувствия зависит многое. Происходившее там буквально на днях дает, помимо прочего, массу возможностей для интересных наблюдений. Так что, если б бунта не было - его следовало бы придумать… Маленькая неприятность, которая иными слишком пылкими политаналитиками была оценена как революция, на самом деле - по американским масштабам - не более чем мелкие беспорядки: в 25 городах в 16 штатах группы агрессивных молодых людей громили магазины. Всего-то! И на Западе это отнюдь не в первый раз – в США случались уличные бунты, а в Европе, в том же Париже, на неблагополучных окраинах жгли машины. И что?! Все эти «восстания» заканчивались ничем по одной простой причине: бунт люмпенов, не отстаивающих никакой идеи, обречен на неудачу. Грабануть магазины под прикрытием борьбы за расовое равноправие – это неприятное зрелище, но, по сути, достаточно безвредное. Большое число мирных, но принципиальных граждан, знающих что они хотят, – всегда опаснее погромщиков и мародеров. Даже сугубо люмпенская Октябрьская революция произошла исключительно благодаря наличию большого количество твердолобых, идейных фанатиков.

Ничего такого в США в эти дни не было, и все завершилось логически – иссяк пыл, потух заряд, а с ними погасло и «восстание». Но оно показало всем любопытную вещь – насколько неправы пропагандисты, которые рисуют картину американского общества преимущественно в одном цвете. Что нам рассказывает антиамериканская пропаганда? В первую очередь, что американцы - трусливые слабаки, бесхребетные либералы, не способные постоять за себя. И что же мы увидели во время этого бунта? То, что трезвым рассудком можно было понять и раньше: США – страна исключительно разношерстная. Обычно эту мысль все воспринимают как расовый фактор, но на самом деле Штаты исключительно неоднородны даже среди белого большинства. Вот и сейчас представление об американцах как о невероятно политкорректных либералах, готовых без конца извиняться за то, чего они не совершали, – крайне поверхностное. В эти дни мы увидели белую Америку, которая становилась на колени и целовала ботинки – что, согласитесь, мерзко само по себе, даже если это делается из лучших побуждений. Бороться против расизма можно и нужно, но не унижая ничьего, в том числе и своего достоинства. Но в то же время перед нами была и другая, менее заметная Америка: в различных, преимущественно республиканских штатах сотни людей с автоматами в руках вышли на улицы для защиты своих домов, своего имущества от погромщиков.

Ни в коей мере не занимаясь принижением одних и восхвалением других, все же отмечу, что вторых – не меньше, чем первых. И вот о них-то антиамериканская пропаганда умалчивает, и мы о них почти ничего не знаем. В нашем представлении США – это Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго, ну еще пара-тройка известных и продвинутых городов. Но есть и вторая Америка – городов среднего размера, с неполиткорректным населением, которое ходит по улицам с флагами конфедерации, боготворит генералов армии южан, не стесняется острых выражений и не приветствует гей-парады. О ее существовании мы мало осведомлены, и поэтому у большинства наших соотечественников сформировалось весьма неверное мнение о Штатах - как о некоем сообществе справедливых либералов. Но США страна слишком большая, слишком великая и слишком разнообразная, чтобы быть однородной. Это страна, которая борется с расизмом, но в которой до сих пор есть черные гетто, и выглядят они примерно как неспокойные районы в бывшем СССР. Америка – политкорректна, но при этом в американских фильмах сплошь и рядом можно услышать крайне некорректные слова и оценки по отношению, например, к мигрантам. Там вроде бы полная свобода для всех сексуальных ориентаций, но при этом 40% самоубийств в молодежной среде приходится именно на гомосексуалов. США - страна великих технологий, которые соседствуют со значительными проблемами в простейших системах, например, во всеобщем страховании.

В конце концов США - это, по сути, не одна страна, а симбиоз нескольких разных стран: районы белого среднего класса – одна страна, а районы «белого мусора», то есть белого люмпена – другая, черные трущобы - третья, а кварталы зажиточного черного класса – четвертая. Места, где компактно проживают выходцы из Сальвадора - это вообще не США, а Сальвадор, со всеми его бандами и наркокартелями… Все это невероятное разнообразие мы игнорируем, когда утверждаем, что США – страна либералов. Да, конечно, она и либеральная. Но не только. США – это синтез демократов и республиканцев, левых и правых, либералов и консерваторов. Когда в американских фильмах мы слышим выражения типа: «Он отличный парень, но, увы, демократ» или «Как ты можешь с ним встречаться, он же республиканец», нам всегда кажется, что это просто шутка. На самом же деле никаких шуток – все действительно так и есть. Республиканцы считают демократов слабаками, демократы республиканцев – неотесанными мужланами.