Европа закупилась еще не созданной вакциной от коронавируса

Страны Европы закупились еще не созданной вакциной от коронавируса от британской компании AstraZeneca, пишет Yahoo Finance. Контракт, подписанный Европейским альянсом инклюзивных вакцин (IVA), предполагает поставку 400 миллионов доз.

Ожидается, что поставки начнутся в конце 2020 года. Общая производительная мощность линий AstraZeneca, предназначенных для производства вакцины от коронавируса, составляет два миллиарда доз.

В проекте участвуют правительства четырех государств-членов Евросоюза: Италии, Франции, Германии и Нидерландов. Однако все они заявляют, что готовы подключить другие страны и помочь им получить вакцину как можно скорее. Помимо этого, руководство AstraZeneca уже заявило, что рассматривает варианты сотрудничества с другими фармацевтическими компаниями.

Нынешний контракт не первый для AstraZeneca. Ранее она заключала аналогичные соглашения о поставках вакцин от коронавируса с властями Великобритании, США (совокупно на 700 миллионов доз), а также с Индийским институтом сыворотки — на миллиард доз для стран с низким уровнем доходов.