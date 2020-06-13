Сторонники Царукяна требуют отставки Пашиняна
Cторонники лидера "Процветающей Армении" и бизнесмена Гагика Царукяна собрались в воскресенье днем у здания Службы национальной безопасности в знак поддержки предпринимателя, вызванного на допрос.
Несколько десятков людей скандируют антиправительственные лозунги, в том числе с требованием отставки премьера Никола Пашиняна.
Сюда стянуты и силы полиции, представители которой периодически призывают граждан соблюдать социальную дистанцию из-за коронавируса.
СНБ ранее сообщила, что в результате незаконной деятельности компаний Царукяна в сфере игорного бизнеса государственный бюджет не получил порядка 60 миллионов долларов.
Сам лидер партии и его сторонники считают действия правоохранителей политическим преследованием со стороны власти. Утром 14 июня в доме Царукяна прошли обыски. Затем он отправился в СНБ на допрос.