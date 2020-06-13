Коронавирус в Иране: 107 погибших за сутки

Количество летальных случаев в Иране, вызванных коронавирусом, за сутки составило 107, общее число превысило 8,8 тыс. Об этом сообщила в воскресенье глава департамента по связям с общественностью Минздрава республики Сима Садат Лари.

"Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 2 472. Общее число заразившихся достигло 187 427", - приводит ее слова агентство ISNA.

Лари добавила, что за последние 24 часа в Иране умерли 107 пациентов с коронавирусом, общее количество летальных исходов составляет 8 837. Последний раз число смертей за сутки в стране превышало 100 случаев 13 апреля.