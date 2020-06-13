Путин анонсировал появление нового вида оружия

Президент России Владимир Путин рассказал о скором появлении у страны нового вида оружия, предназначенного для борьбы с гиперзвуковыми вооружениями. Главу государства цитирует РИА Новости.

«Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности, у нас появится средство борьбы с этим оружием», — анонсировал Путин.

При этом в настоящее время, по словам президента, никто в мире не способен противостоять гиперзвуковому оружию: «Сегодня их никто не берет. Скорости такие, что взять их невозможно. В этом уникальность нашего сегодняшнего положения».

Военные эксперты оценивают отставание России в создании гиперзвуковых вооружений в пять лет. Их испытания производятся в настоящее время в США, однако находятся на начальной стадии.