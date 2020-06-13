Уволен еще один сотрудник Зейнала Нагдалиева
Уволен еще один сотрудник Отдела по территориально-организационным вопросам Администрации президента, сообщает издание Unikal.org.
Согласно информации, свою должность потерял заведующий сектором Руфат Алиев. Он приходится сыном экс-министру строительства и промышленности Энверу Алиеву.
Отметим, что отделом, в котором работал этот чиновник, руководит Зейнал Нагдалиев. Этот отдел курирует деятельность местных исполнительных властей.
Ранее из отдела были уволены пять сотрудников.