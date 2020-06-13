Легендарный участник команды «Парни из Баку» Бахрам Багирзаде в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение одной из специализированных больниц. Об этом haqqin.az заявил другой легендарный участник «Парней из Баку», руководитель театра «Планета Парни из Баку» Таир Иманов.

По его словам, Бахраму Багирзаде поставлен диагноз коронавирус.

«Лечение Бахрама Багирзаде взято под контроль президентом Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой. Мы благодарим главу государства и первого вице-президента. Врачи делают всё для спасения жизни Бахрама Багирзаде. Надеемся, что благодаря усилиям врачей его жизнь будет спасена», - сказал Таир Иманов.