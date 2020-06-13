В Баку провокация против Тельмана Исмаилова

В социальных сетях от имени проживающего в Черногории известного российского олигарха азербайджанского происхождения Тельмана Исмаилова распространено скандальное заявление. На провокационном и оппозиционном Youtube-канале размещено псевдоинтервью Тельмана Исмаилова. Об этом haqqin.az заявил сам Тельман Исмаилов.

На этих видеокадрах Тельман Исмаилов отвечает на вопросы российских журналистов несколько лет назад.

Однако азербайджанские оппозиционеры, наложив картинку из этого известного интервью Тельмана Исмаилова, ввели собственный закадровый текст. В закадровом тексте авторы инсинуации от имени Тельмана Исмаилова комментируют ситуацию вокруг инцидента между полицией и местными жителями, имевшего место в Ясамальском районе.

«Я выражаю свой решительный протест. Я не ожидал, что оппозиционеры в Азербайджане упали так низко, ниже плинтуса. В последний раз я давал интервью журналистам несколько лет назад. В настоящее время я ищу этого человека. Подозреваю, кто он. Пусть этот «мужчина» отзовется. Хотя я знаю, что он не отзовется, потому что он не мужчина», - цитирует haqqin.az Тельмана Исмаилова.