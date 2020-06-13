Израиль назовет поселение в честь Трампа

Израиль назовет поселение на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС. Об инициативе рассказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Сегодня мы начнем практические шаги по созданию поселения Рамат-Трамп на Голанских высотах, суверенитет Израиля над которыми был признан президентом Трампом», — сказал глава правительства Израиля.

Впервые о намерении назвать поселение в честь Трампа было объявлено в мае прошлого года. Позднее на месте будущего населенного пункта была установлена соответствующая табличка.