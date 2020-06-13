Путин обосновал важность поправок в Конституцию

Предложенные поправки в Конституцию России в случае их одобрения народом будут обязательны к исполнению, заявил президент Владимир Путин.

В интервью, показанном в эфире телеканала «Россия 1», глава государства отметил необходимость закрепить в законе вопросы социальной поддержки и справедливости.

По словам Путина, в Конституции должны быть закреплены необходимость регулярной индексации пенсий и минимальный размер оплаты труда.

«Например, в Конституции говорится о необходимости нормального функционирования пенсионной системы, о том, что она должна быть. Но нигде до сих пор не было сказано, что пенсионные доходы должны регулярно индексироваться», — сказал он.

Время для принятия поправок назрело давно, однако возможность закрепить их в законе появилась только сейчас, добавил президент.