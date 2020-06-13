Лавров и Шойгу не полетели в Турцию
Визит главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу в Турцию отложили на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.
«Работа продолжается. Дата встречи министров иностранных дел и обороны двух стран будет согласована дополнительно», — говорится в сообщении.
Об этом же сообщается на сайте Министерства иностранных дел Турции. О подготовке визита стало известно 13 июня. Он должен был состояться 14 июня в соответствии с договоренностями между президентами двух стран - Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом.