Премьер Казахстана отправился на самоизоляцию

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин отправился на самоизоляцию после обнаружения коронавируса у главы минздрава Ерлана Биртанова. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы премьера Зарину Нурланову.

«12 июня премьер-министр Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Жамбылскую область, в которой его сопровождал министр здравоохранения», — сказала Нурланова.

Она уточнила, что анализ премьера показал отрицательный результат. Мамин продолжает работать с помощью видеосвязи.

В Казахстане коронавирус подтвердился у 14 тысяч человек, выздоровели больше девяти тысяч, погибли 73 человека.