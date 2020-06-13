387 новых больных коронавирусом в Азербайджане. Четверо скончались Их стало 4255
В Азербайджане выявлено 387 новых случаев заражения коронавирусом, 274 пациента вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.
В Оперативном штабе также сообщают о смерти четырех пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 9 957 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 5 583 человека вылечились, 119 – скончались, 4 255 – продолжают лечение в больницах особого режима.