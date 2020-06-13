Новая вспышка коронавируса в Китае

Национальная комиссия здравоохранения зарегистрировала в Китае 57 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Associated Press.

Это самый большой прирост числа заболевших за последние два месяца. Из них 36 случаев заражения выявили в Пекине, где была зафиксирована вспышка коронавируса на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков «Синьфади».

Ранее глава пекинского района Фэнтай Чу Цзюньвэй объявил о введении в нем режима военного времени из-за вспышки коронавируса на местном рынке. Сначала жесткие ограничения были введены в 11 жилых комплексах, расположенных вокруг рынка.

Рынок был закрыт в субботу, 13 июня, после того как анализы 45 из 517 человек, посетивших его, дали положительные результаты на коронавирус. Как объяснил управляющий, вирус нашли на доске, которая используется для разделки лосося.