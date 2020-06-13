Жильцы одного из зданий в центре Баку провели акцию в поддержку сотрудников полиции, сообщает газета «Ени Мусават».

Согласно информации, жильцы дома выставили колонки, включили известную песню певицы Ройи Айхан «Полисмен» и начали подпевать ее.

В это время мимо дома проходили полицейские, которые следили за соблюдением режима карантина.

Напомним, что ранее группа граждан провела акцию в центре Баку, в ходе которой раздавала цветы сотрудникам полиции.