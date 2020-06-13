Беспорядки в Лондоне: свыше ста задержанных

Субботние беспорядки в столице Британии привели к столкновениям с полицией и задержанию 113 человек.

По данным Скотланд-Ярд, от действий демонстрантов пострадали не менее 23 стражей порядка, однако все они получили легкие травмы.

«Двадцать три сотрудника полиции были ранены, когда протестующие стали забрасывать полицию различными предметами или проявлять насилие по отношению к ним», — гласит сообщение полиции.

Задержания протестующих проводились за нарушение правопорядка, беспорядки с применением насилия, нападение на офицеров полиции, владение оружием, владение наркотиками класса A и «пьяные беспорядки».