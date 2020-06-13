Экс-замглавкома ВВС России умер после заражения коронавирусом

В Москве скончался генерал-полковник в отставке Абрек Аюпов. Причиной смерти 83-летнего бывшего замглавкома ВВС России по вооружению стала пневмония, которую спровоцировала коронавирусная инфекция нового типа. Об этом передает «МК» соссылкой на родственников генерала.

Как пояснили члены семьи Аюпова, ранее от такой же инфекции скончалась супруга генерала.

Отмечается, что похороны Абрека Аюпова пройдут в Подмосковье — на Монинском военно-мемориальном кладбище.

Абрек Идрисович Аюпов в 1989—1995 годах состоял в должности заместителя главнокомандующего ВВС по вооружению.