Безработицу в США назвали вечной

Авторы исследования, проведенного Bloomberg Economics, пришли к выводу, что нынешний высокий уровень безработицы в США может сохраниться надолго и в каком-то смысле стать «вечным».

В качестве причины они назвали «шок перераспределения» — явление, при котором в одних секторах появляются новые рабочие места, в то время, как в других их количество сокращается. Проблема кроется в том, что новые места создаются медленнее, нежели сокращаются старые.

Авторы считают, что снизить безработицу с нынешних высоких показателей не удастся даже за счет масштабных программ стимулирования: монетарной в исполнении Федеральной резервной системы (ФРС), проводящей беспрецедентное по объему количественное смягчение (выкуп ценных бумаг у банков), и фискальной в исполнении правительства, выделяющего пособия и льготные кредиты нуждающимся жителям и предприятиям.