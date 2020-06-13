AZAL совершит два спецрейса в Стамбул

21:45

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) 17 и 18 июня совершит специальные рейсы по направлению Баку-Стамбул-Баку. В каждом направлении на рейс будут приниматься по 150 пассажиров. Продажа билетов на рейсы Баку-Стамбул-Баку будет открыта 15 июня на сайте авиакомпании www.azal.az. На рейс Баку-Стамбул авиабилеты могут приобрести как граждане Азербайджана, так и Турции (или лица, имеющие вид на жительство в этой стране). Для получения правил и соответствующего разрешения для въезда в Турцию, путешествующие в Стамбул граждане Азербайджана должны обратиться в посольство Турции в нашей стране.

На рейс Стамбул-Баку будут допускаться только граждане Азербайджана. Согласно новым правилам, к полетам будут допускаться только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19) в специальных лабораториях, аккредитованных со стороны Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и получившие негативный результат. Рейсы Баку-Стамбул будут обслуживаться через первый терминал (Terminal 1). При вылете из Стамбула в аэропорту на стойке регистрации необходимо будет показать справку о негативном результате на COVID-19, предоставленную стамбульскими клиниками “Memorial Sağlık Grubu” и полученную не позднее чем за 48 часов до вылета рейса. Отметим, что данная клиника рекомендована для прохождения тестирования на коронавирус Министерством здравоохранения Турции. В этом случае граждане Азербайджана, прилетающие рейсом Стамбул-Баку, освобождаются от карантина. Однако, в случае обнаружения у пассажиров этого рейса симптомов COVID-19, они могут быть привлечены к повторному медицинскому осмотру.