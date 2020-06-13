Коронавирус убил 15 человек в Турции

За сутки от коронавируса в Турции скончались еще 15 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее число жертв COVID-19 в стране достигло 4807 человек.

За минувшие сутки в Турции выявлены 1 562 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных достигло 178 239 человек.

Также за последние сутки 1 330 пациентов вылечились и были выписаны домой. Общее число выздоровевших достигло 151 417 человек.