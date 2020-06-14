Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о первой победе над коронавирусом. При этом борьба с эпидемией еще не закончена, подчеркнул он. Об этом сообщает Reuters.

По словам французского лидера, в стране начинается новая фаза снятия ограничений. Так, с понедельника, 15 июня, вся материковая Франция перейдет в «зеленую» зону по коронавирусным рискам. Кроме того, в столичном регионе откроются рестораны. С этой даты граждане Франции смогут свободно совершать поездки по странам ЕС, а с 1 июля — путешествовать в другие государства с нормализованной эпидемиологической ситуацией.

При этом глава государства обратил внимание французов на необходимость «учиться жить с вирусом» и сохранять все меры предосторожности, в частности, соблюдать социальную дистанцию. Помимо этого в стране останутся под жестким контролем митинги. Макрон заключил, что следует быть готовым к новой волне эпидемии.