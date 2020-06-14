Египет возобновит авиасообщение

Египет возобновит международное сообщение с 1 июля, сообщил министр гражданской авиации Мохаммед Манар, передает ТАСС.

По его словам, в рамках комплексного плана по запуску работы туристических объектов, отелей и авиакомпаний откроются все аэропорты страны.

При этом Египет примет соответствующие меры для того, чтобы этот шаг не повлиял на распространение коронавируса. В частности, все поверхности в самолетах будут продезинфицированы, на борту будут подаваться только сухие завтраки и напитки в жестяных банках, журналы в салонах размещаться не будут.

По словам министра туризма и по делам древностей Халеда Ахмеда, международный туризм на данном этапе запускается в трех провинциях — Южный Синай, Красное море и на Средиземном море. Он добавил, что на данном этапе гостям страны не рекомендуется покидать туристические комплексы.