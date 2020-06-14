Турция вывезла из Москвы мать Национального героя Азербайджана

Мать Национального героя Азербайджана Искендера Азнаурова, 84-летняя Кямиля Мустафаева, нуждавшаяся в лечении, перевезена из Москвы в Стамбул, сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ.

Гражданку Азербайджана, проживающую в столице России, удалось вывезти в Турцию благодаря активным действиям Всемирного союза турок-месхетинцев (Искендер Азнауров был турком-месхетинцем).

Мустафаева прилетела в Стамбул на самолете «Турецких авиалиний», эвакуировавшем граждан Турции из России. Для того, чтобы мать Национального героя была в числе пассажиров чартерного рейса, союз обратился в Министерство иностранных дел Турции и в Посольство в Москве.

В аэропорту Стамбула женщину встречал генеральный секретарь Всемирного союза турок-месхетинцев (DATÜB) Фуат Уджар.

«По распоряжению главы DATÜB Зиятдина Касанова мы провели переговоры с МИД Турции, чтобы перевезти мать нашего Национального героя Искендера Азнаурова в Стамбул, - говорит Уджар. – Помимо МИД, мы также благодарим президента Турции, наше Посольство в Москве и всех тех, кто нам помогал. Теперь мы используем все наши возможности, чтобы заняться лечением Кямили Мустафаевой».