Турция вывезла из Москвы мать Национального героя Азербайджана
Мать Национального героя Азербайджана Искендера Азнаурова, 84-летняя Кямиля Мустафаева, нуждавшаяся в лечении, перевезена из Москвы в Стамбул, сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ.
Гражданку Азербайджана, проживающую в столице России, удалось вывезти в Турцию благодаря активным действиям Всемирного союза турок-месхетинцев (Искендер Азнауров был турком-месхетинцем).
Мустафаева прилетела в Стамбул на самолете «Турецких авиалиний», эвакуировавшем граждан Турции из России. Для того, чтобы мать Национального героя была в числе пассажиров чартерного рейса, союз обратился в Министерство иностранных дел Турции и в Посольство в Москве.
В аэропорту Стамбула женщину встречал генеральный секретарь Всемирного союза турок-месхетинцев (DATÜB) Фуат Уджар.
«По распоряжению главы DATÜB Зиятдина Касанова мы провели переговоры с МИД Турции, чтобы перевезти мать нашего Национального героя Искендера Азнаурова в Стамбул, - говорит Уджар. – Помимо МИД, мы также благодарим президента Турции, наше Посольство в Москве и всех тех, кто нам помогал. Теперь мы используем все наши возможности, чтобы заняться лечением Кямили Мустафаевой».
Искендер Азнауров родился 16 августа 1956 года в городе Галаасия Бухарской области Узбекской ССР. В конце 80-х после кровавых событий в Ферганской долине Искендер в числе других турок-месхетинцев вынужденно покинул Узбекистан и переехал в Азербайджан, где вместе с семьей поселился в поселке Кюр Шамкирского района.
В 1992 году добровольцем он вступает в азербайджанскую армию. Геройски проявляет себя в боях в Кедабекском районе, в частности, при освобождении села Башкент.
Искендер Азнауров погиб 18 апреля 1993 года в ходе очередного боя с армянскими оккупационными силами. У Искендера остались трое дочерей.
Указом президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева от 15 января 1995 года Искендеру Азнаурову присвоено почетное звание Национального героя Азербайджана. В честь него названы населенный пункт, улица и школа в поселке Кюр Шамкирского района.