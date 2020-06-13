Мехрибан Алиева: «Да будет вечной независимость Азербайджана!»
На официальной странице первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация по случаю Дня национального спасения.
"Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днём национального спасения, передаю каждому из вас наилучшие пожелания! Пусть на нашей Родине всегда господствуют мир и благополучие! Да будет вечной независимость Азербайджана и свобода нашего народа! Желаю каждому из вас крепкого здоровья и счастья!", - говорится в публикации.