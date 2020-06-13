В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом
В Москве умерли еще 53 пациента с коронавирусом, сообщил оперативный штаб Москвы в своем Telegram-канале.
У всех пациентов была подтверждена пневмония и получены положительные результаты теста на коронавирус. Таким образом, общее число погибших составило 3334.
За последние сутки в России зафиксировали 8835 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки выявили в Москве — 1477. За все время в столице зафиксировано более 205 тысяч заразившихся коронавирусом, из них более 121 тысячи человек вылечились. Всего в России зафиксировано почти 529 тысяч случаев COVID-19.