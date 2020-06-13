Турецкий «Коготь орла» против террористов ПКК

Турция начала операцию Pençe-Kartal («Коготь-орел» ) против террористической Курдской рабочей партии (ПКК). Об этом сообщило Министерство национальной обороны страны.

Согласно информации, авиация Турции нанесла удары по объектам ПКК в районе горного хребта Кандиль на северо-западе Ирака, а также города Синджар и еще нескольких населенных пунктов. В результате бомбардировок разрушены горные убежища террористов ПКК, передает Anadolu.

В турецком военном ведомстве подчеркнули, что операция Pençe-Kartal проводится в соответствии с правом Турции на самооборону, вытекающим из норм международного права. Министр обороны Турции Хулуси Акар и члены командования ВС Турции осуществляют руководство операцией из Командного центра ВВС Турции.