Пекин предупреждает об очень высоком риске распространения COVID-19
После обнаружения коронавируса на крупнейшем продовольственном рынке Синьфади (Xinfadi) в районе Фэнтай на юге Пекина китайский вице-премьер Сунь Чуньлань оценила риск дальнейшего распространения COVID-19 из этого очага как очень высокий, передает Global Times.
Вице-премьер отметила, что рынок и прилегающие районы должны стать приоритетом при проведении эпидемиологического исследования и всестороннего отслеживания источников инфекции.
Согласно данным South China Morning Post, за последние сутки протестировали на наличие коронавируса 76 499 жителей Пекина, из них 59 получили положительный результат.
12 июня крупнейший оптовый рынок Пекина Синьфади был временно закрыт из-за выявления коронавируса. Всего на наличие инфекции планируется проверить порядка 10 тыс. сотрудников. На следующий день власти ввели режим военного положения в районе Фэнтай, где расположен рынок. В этот же день сообщалось, что положительный результат на наличие COVID-19 показали мазки из горла 45 из 517 человек, взятые в рамках проверки из-за вспышки инфекции на рынке.