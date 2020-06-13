Нефть упала: Brent - ниже $38

Цены на нефть снижаются на утро понедельника на 2-3% из-за опасений по поводу медленного роста спроса на сырье, усилившихся на фоне роста числа зараженных коронавирусом в США, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщает РИА Новости, цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 2,3% - до 37,85 доллара за баррель.

Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 3,34% - до 35,05 доллара за баррель.

Всплеск новых случаев коронавируса в США вызвал опасения по поводу второй волны вируса, что в свою очередь окажет существенное влияние на темпы восстановления спроса на топливо.