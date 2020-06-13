Власти столицы Китая Пекина сняли с занимаемых должностей заместителя главы пекинского района Фэнтай Чжоу Юйцина и несколько его подчиненных. Чиновников обвинили в безответственности, которая привела к вспышке заболевания COVID-19 на местном продуктовом рынке, сообщает китайская газета «Бэйцзин жибао».

В Пекине из-за коронавируса лишился своего поста заместитель главы столичного района Фэнтай Чжоу Юйцин, вслед за начальником были уволены и несколько его подчиненных.

Отметим, что власти столицы Китая заявили, что в городе очень высок риск распространения коронавирусной инфекции. Вспышка коронавируса на крупнейшем оптовом рынке Пекина - Синьфади была выявлена на прошлой неделе. Большинство заразившихся - работники рынка, их родственники и близкие. В связи с этим на территории отдельных районов города введены усиленные меры контроля.

Согласно статистике, за все время пандемии в Пекине зарегистрировано 673 заразившихся вирусом, из них 584 выздоровели, девять умерли.