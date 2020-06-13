Забывшего в поезде три килограмма золота ищут уже восемь месяцев

Власти Швейцарии ищут человека, который оставил в вагоне поезда трехкилограммовый мешок с золотом стоимостью 150 тыс. фунтов, сообщает Daily Mail.



Как сообщает газета, неизвестный оставил в поезде сумку с таким содержимым еще в октябре прошлого года на участке железной дороги между городами Санкт-Галлен и Люцерн. Объявление о поиске хозяина опубликовали после безрезультатных попыток его найти в ходе внутреннего расследования.

Каким образом власти смогут определить реального хозяина из всех, кто придет с намерением вернуть себе собственность, не уточняется. Однако у пассажира есть еще пять лет, чтобы сделать это.