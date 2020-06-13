Известный футбольный клуб стал банкротом

Четырехкратный чемпион Германии по футболу «Кайзерслаутерн» в ближайшее время начнет процедуру банкротства клуба.

Как сообщает Wiener Zeitung, долги выступающего в третьем дивизионе клуба составляют €24 млн, а для получения лицензии на следующий сезон необходимо наличие €15 млн. По этой причине «Кайзерслаутерн» подаст заявление о несостоятельности на ближайшей неделе.

«Кайзерслаутерн» выигрывал чемпионат Германии в 1951, 1953, 1991 и 1998 годах, а в 1990 и 1996 годах становился обладателем национального кубка.