Российского ученого обвинили в госизмене в пользу Китая

По словам адвоката, Дзержинский суд в феврале поместил Митько под домашний арест. Ученого обвиняют в том, что он передал материалы, составляющие гостайну, китайским спецслужбам во время поездки в Китай, уточнил Павлов. Раскрывать другие подробности он не стал. Митько вину не признает. Ранее о деле Митько не сообщалось.

В Петербурге 78-летнему ученому, президенту Арктической академии наук Валерию Митько предъявлено обвинение в госизмене. Как сообщает Интерфакс, об этом сказал его адвокат Иван Павлов.

Следствие считает, что президент Арктической академии передал в Китай секретную информацию по разработкам в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок, рассказал осведомленный источник Интерфакса. По его словам, следствие считает, что эти материалы Митько собирал по шпионскому заданию в период с марта 2017 по март 2018 года.

5 июня суд продлил домашний арест Митько до 10 октября, добавил Павлов. Ученому запрещены прогулки, использование средств связи и даже общение с детьми, которых следствие сделало свидетелями по уголовному делу.

По данным сайта фонда "Росконгресс", Валерий Митько - капитан 1 ранга запаса. В период с 1963 по 1994 год служил на кораблях, подводных лодках, в учреждениях Военно-морского флота. С 1994 года, после ухода в запас в должности начальника кафедры подводных информационных систем Военно-морской академии, продолжает научно-педагогическую деятельность в научных и учебных заведениях.