Пашинян хочет лишить своего противника депутатской неприкосновенности

Принято политическое решение, согласно которому генпрокурор Армении во вторник в Национальном Собрании должен выступить с ходатайством лишить лидера фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна депутатской неприкосновенности и привлечь к делу в качестве обвиняемого. Об этом депутат фракции ППА Наира Зограбян сообщила в понедельник на своей странице в Facebook, сообщает Sputnik-Armenia.

"У генерального прокурора Армении Артура Давтяна еще есть шанс не выполнять политический заказ", - отметила Зограбян.

Служба национальной безопасности Армении 14 июня распространила сообщения о трех уголовных делах, фигурантом которых стал лидер партии "Процветающая Армения". В одном отмечалось, что в результате незаконной деятельности компаний Царукяна в сфере игорного бизнеса, государственный бюджет не получил порядка 60 миллионов долларов. Второй "кейс" был связан с предполагаемыми случаями раздачи взятки со стороны ППА во время парламентских выборов 2017 года. По версии СНБ, речь идет о сотнях миллионов драмов. Еще по одному уголовному делу компания, связанная с Царукяном, незаконно присвоила земельные участки. Государству был нанесен ущерб в 342 миллиона драмов (порядка 685 тысяч долларов).

Сторонники главы "Процветающей Армении" считают, что он подвергается политическому преследованию со стороны властей. Накануне единомышленники Царукяна провели акцию протеста из-за обысков в особняке и допроса лидера ППА. Полиция в течение дня доставила в отделения свыше 250 человек.