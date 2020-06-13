Коронавирус в мире: почти 8 миллионов зараженных и 433 тысячи умерших

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 15 июня превысило 7,9 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 7 900 924 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил 123,8 тысячи. За весь период пандемии скончались 433 066 инфицированных, 3,76 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (более 2 миллионов зараженных). На второй строчке находится Бразилия (867,6 тысячи человек), Россия (528,2 тысячи) оказалась на третьем месте. Индия (320,9 тысячи) накануне поднялась на четвертую строчку, опередив Великобританию (297,3 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Испания, Италия, Перу, Франция и Германия.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 115 732 человека. Самая большая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.