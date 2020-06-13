Еще одна страна объявила о победе над коронавирусом

Тунис добился победы на коронавирусом, поскольку новых случаев заболевания практически не зарегистрировано. Об этом заявил премьер-министр Элис Фахфах в эфире местного телевидения.

«Мы вышли из этого кризиса с действительно важными выводами о здоровье и наименьшим ущербом», — цитирует Anadolu Фахфаха. Он отметил, что с 27 июня страна откроет свои границы. Кроме того, премьер-министр сообщил о возвращении 25 тысяч сограждан из-за рубежа с начала пандемии.

Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Тунисе 2 марта. По данным Worldometer на 15 июня, в Тунисе зафиксировано 1096 случаев заболевания COVID-19, 49 человек скончались, 998 пациентов выздоровели.