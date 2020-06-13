Пхеньян пригрозил Южной Корее военными действиями

Власти КНДР предупредили Южную Корею о готовящемся военном возмездии за распространение агитационных листовок, которые оскорбляют власти республики. Об этом сообщается в центральной газете КНДР Rodong Sinmun, передает ТАСС.

«Наша непобедимая революционная армия осуществит акт возмездия за оскорбление нашего народа, который никогда ранее не был так сильно возмущен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Пхеньян не готов простить такое серьезное оскорбление властей. Ответные меры КНДР будут базироваться на «сильном гневе народа».

«Если бы южнокорейские власти не хотели, чтобы между Севером и Югом вновь возникали скандалы, то они должны были принять закон, строго запрещающий такие спектакли, как распространение листовок против КНДР», — говорится в публикации.

9 июня северокорейские власти сообщили, что с этого дня «обрубают» все линии связи с Южной Кореей. Формально это стало ответом на распространение на территории КНДР антиправительственных листовок, которые доставляли с территории Юга при помощи воздушных шаров. 13 июня первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян готовит следующий шаг в ответ на отправку агитационных листовок. По ее мнению, необходимо разорвать отношения с южнокорейской стороной. В ответ Республика Корея призвала власти КНДР соблюдать ранее достигнутые межкорейские соглашения.