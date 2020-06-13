Звезда Болливуда покончил с собой

Индийский актер Сушант Сингх Раджпут совершил самоубийство. Его тело обнаружили в собственной квартире в городе Мумбаи. По словам друзей и родственников знаменитости, ничего не предвещало беды. Раджпуту было 34 года, передает NDTV.

Как рассказали правоохранители, в квартире предсмертной записки не было. Актер не жаловался на здоровье, депрессию, не было у него проблем в личной жизни и на работе. Свое самое последнее сообщение в Instagram звезда индийского кино посвятил матери, умершей 18 лет назад.

Раджпут опубликовал черно-белые фото матери и свое. "Размытое прошлое испаряется, как слезы, бесконечные мечты, которые высекали дуги улыбок, и мимолетная жизнь, которая ведет переговоры между ними", - подписал он снимки.

Сушант Сингх Раджпут известен своим ролями в фильмах "Нерассказанная история", "Три ошибки моей жизни", "Драйв", "Кедарнатх" и других.