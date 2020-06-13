Президент Туркменистана поручил военным выращивать фрукты

11 июня главы силовых структур Туркменистана ознакомили президента Гурбангулы Бердымухамедова, прибывшего в предгорья Копетдага, с хозяйственной сферой военных и правоохранительных органов, передает государственное информагентство Туркменистана ТДХ.

Вице-премьер по вопросам безопасности Чарымырат Аманов представил главе государства проект строительства конюшни и схему ее расположения. По словам президента, которые приводит издание, в ее архитектурном воплощении «должны органично сочетаться передовые инженерно-технические решения и элементы национального зодчества», она также должна быть оснащена инновационными технологиями.

Бердымухамедов отметил, что защитники Родины и сотрудники правоохранительных органов наряду с другими навыками также должны овладевать искусством верховой езды.

Президент осмотрел расположение запланированного к строительству оздоровительно-рекреационного центра для сотрудников силовых структур. Он будет расположен у горных ручьев.