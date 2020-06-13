Президент Туркменистана поручил военным выращивать фрукты
11 июня главы силовых структур Туркменистана ознакомили президента Гурбангулы Бердымухамедова, прибывшего в предгорья Копетдага, с хозяйственной сферой военных и правоохранительных органов, передает государственное информагентство Туркменистана ТДХ.
Вице-премьер по вопросам безопасности Чарымырат Аманов представил главе государства проект строительства конюшни и схему ее расположения. По словам президента, которые приводит издание, в ее архитектурном воплощении «должны органично сочетаться передовые инженерно-технические решения и элементы национального зодчества», она также должна быть оснащена инновационными технологиями.
Бердымухамедов отметил, что защитники Родины и сотрудники правоохранительных органов наряду с другими навыками также должны овладевать искусством верховой езды.
Президент осмотрел расположение запланированного к строительству оздоровительно-рекреационного центра для сотрудников силовых структур. Он будет расположен у горных ручьев.
Затем главе государства доложили, что каждому из военных и правоохранительных учреждений выдадут земельные участки для выращивания фруктовых деревьев и овощей, и показали схемы, где будут высажены яблони, абрикосы, персики, груши, сливы, хурма и айва.
«Для укрепления материально-технической базы военных и правоохранительных органов и совершенствования системы снабжения данных ведомств следует решить вопрос их занятости земледелием и производством разнообразной продовольственной продукции», – отметил президент.
В связи с этим глава туркменского государства поручил военным и правоохранительным органам наряду с выращиванием овощей, фруктов и бахчевых культур заняться их переработкой и наладить строительство теплиц.