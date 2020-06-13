Чеченцы отомстили французским наркоторговцам

В центре города Дижон во Франции толпа чеченцев разгромила кальянную, подконтрольную выходцам из Марокко и Алжира. В драке и последующем разгоне конфликтующих полицией пострадали 10 человек.

По информации местного ТВ, на которое ссылается РИА Новости, на арабов, которые промышляли в городе торговлей наркотиками, напали из-за того, что кто-то из них участвовал в избиении чеченского подростка.

По данным телеканала France Info со ссылкой на прокуратуру, в ночь на 13 июня в Дижоне чеченцы напали на кальянную Le Black Pearl. Участники беспорядков были вооружены бейсбольными битами, металлическими прутьями, ножами, отвертками и молотками. Полиция, прибывшая на место, применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников беспорядков. Никто из них задержан не был.