Еще одна страна Европы открылась для туристов

Еще одна европейская страна, Франция, приняла решение об открытии границ для туристов из государств-членов Евросоюза с 15 июня. Об этом сообщает France 24.

При этом сохранятся некоторые ограничения для путешественников, прибывающих из Испании и Великобритании, — они обязаны будут пройти двухнедельный карантин. В то же время границы со странами, которые не входят в ЕС, но держат ситуацию с распространением инфекции «под контролем», откроют 1 июля.

Кроме того, Парижский регион объявлен безопасной с эпидемиологической точки зрения «зеленой зоной» — там разрешено открыть все рестораны и кафе.