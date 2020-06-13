Погода на завтра: станет чуть прохладнее, ветер

Ночью температура воздуха на Апшероне составит 19-23, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью 20-22, днем 30-32 градусоа тепла.

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Атмосферное давление повысится с 754 мм до 757 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и западных районах будут грозы, ожидаются дожди и град. Утром в горах туман, на отдельных территориях прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью 12-17, днем 21-26 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 16 июня на Апшероне будет преобладать временами усиливающийся северный ветер, что благоприятно скажется на самочувствии метеозависимых людей.