Икрам Нур, автор haqqin.az 13:26

В Ливане продолжаются массовые антиправительственные протесты. В центре столицы страны Бейруте и в Триполи, суннитском городе на севере страны, демонстрации переросли в беспорядки, участники разбивают витрины магазинов, возводят баррикады, разжигают костры и бросают «коктейли Молотова». Собственно, антиправительственные протесты в Ливане начались в октябре 2019 года из-за намерения правительства ввести налог на телефонные звонки через мессенджеры. Демонстрации переросли в выступления против коррупции, некомпетентного управления экономикой и элит, которых обвиняют в том, что за 30 лет после окончания гражданской войны жизнь большинства ливанцев не изменилась к лучшему. В ноябре на фоне беспорядков подало в отставку правительство Саада Харири.

Пандемия приостановила массовые выступления, но не погасила их. И чуть только опасность коронавируса ослабла – тлеющие угли народного недовольства вспыхнули с новой силой и в еще более опасной форме. Первая с начала пандемии массовая акция в Ливане состоялась 6 июня, а сейчас протесты вновь возвращаются в прежний, круглосуточный, режим. Поскольку за это время социально-экономическое положение населения страны стало только хуже. С октября 2019 года ливанский фунт потерял около 70% своей стоимости по отношению к доллару. В результате основные продукты подорожали более чем на 55%. Десятки тысяч ливанцев не могут купить элементарные продукты питания, такие как рис и масло, и в буквальном смысле голодают. Да и те немногие, у кого доходы сохранились, вынуждены туго затягивать пояса. Власти заявляют, что столь плохая ситуация сложилась по трем причинам: ошибочная политика правящих элит на протяжении многих лет, экономический кризис и пандемия коронавируса. Говорят также и о том, что одной из причин происходящего является то, что страна осталась без поставок зерна из России в связи с пандемией коронавируса. И если за реакцию на нее власти хвалят, справились действительно с минимальными потерями, то вот удержать экономику от срыва в пике они явно не сумели. Почти половина из почти шестимиллионного населения страны оказалась за чертой бедности, предприятия банкротятся сотнями, если не тысячами, а жертвами безработицы стали без малого треть трудоспособных граждан. От себя добавлю, что драматизма ситуации придают и внешние факторы. В Стране кедра идет сражение между большими региональными силами: сунниты поддерживают Саудовскую Аравию, шииты — Иран.