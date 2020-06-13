Бейрут в протестах, Ливан – в огне оперативный комментарий
В Ливане продолжаются массовые антиправительственные протесты. В центре столицы страны Бейруте и в Триполи, суннитском городе на севере страны, демонстрации переросли в беспорядки, участники разбивают витрины магазинов, возводят баррикады, разжигают костры и бросают «коктейли Молотова».
Собственно, антиправительственные протесты в Ливане начались в октябре 2019 года из-за намерения правительства ввести налог на телефонные звонки через мессенджеры. Демонстрации переросли в выступления против коррупции, некомпетентного управления экономикой и элит, которых обвиняют в том, что за 30 лет после окончания гражданской войны жизнь большинства ливанцев не изменилась к лучшему. В ноябре на фоне беспорядков подало в отставку правительство Саада Харири.
Пандемия приостановила массовые выступления, но не погасила их. И чуть только опасность коронавируса ослабла – тлеющие угли народного недовольства вспыхнули с новой силой и в еще более опасной форме. Первая с начала пандемии массовая акция в Ливане состоялась 6 июня, а сейчас протесты вновь возвращаются в прежний, круглосуточный, режим. Поскольку за это время социально-экономическое положение населения страны стало только хуже.
С октября 2019 года ливанский фунт потерял около 70% своей стоимости по отношению к доллару. В результате основные продукты подорожали более чем на 55%. Десятки тысяч ливанцев не могут купить элементарные продукты питания, такие как рис и масло, и в буквальном смысле голодают. Да и те немногие, у кого доходы сохранились, вынуждены туго затягивать пояса.
Власти заявляют, что столь плохая ситуация сложилась по трем причинам: ошибочная политика правящих элит на протяжении многих лет, экономический кризис и пандемия коронавируса. Говорят также и о том, что одной из причин происходящего является то, что страна осталась без поставок зерна из России в связи с пандемией коронавируса.
И если за реакцию на нее власти хвалят, справились действительно с минимальными потерями, то вот удержать экономику от срыва в пике они явно не сумели. Почти половина из почти шестимиллионного населения страны оказалась за чертой бедности, предприятия банкротятся сотнями, если не тысячами, а жертвами безработицы стали без малого треть трудоспособных граждан.
От себя добавлю, что драматизма ситуации придают и внешние факторы. В Стране кедра идет сражение между большими региональными силами: сунниты поддерживают Саудовскую Аравию, шииты — Иран.
Опять же, антииранские санкции США, которые нанесли сильнейший удар по экономике Ливана, точнее – по его банковской системе. Под этими санкциями оказались многие ливанские банки, из-за чего богатая ливанская диаспора перестала переводить деньги на родину, а это было одним из важнейших источников притока валюты для страны и существенная поддержка частных домохозяйств.
Ну и, разумеется, основной причиной остается секторальное устройство государства. Проще говоря – набор кланов, которые уже почти 100 лет контролируют страну. Типичный пример — правление «Хизбаллы» в Южном Ливане, где шиитская партия является главным работодателем, являясь одновременно и социальной службой, и полицией.
Человек, выразивший несогласие с партией Хасана Насраллы, автоматически лишается всего: работы, поддержки, статуса в общине, превращается в изгоя, как при родоплеменном строе. И вот на этих общинных основаниях строится вся экономика и политика во всей стране.
В Ливане все громче звучат голоса, призывающие отменить этот порядок, создать гражданское общество без разделения на религиозные общины. Одно из требований, которое звучало еще в первой волне выступлений и еще прозвучит вновь: разоружение «Хизбаллы» и превращение ее из «государства в государстве» в обычную политическую партию.
Нужно ли говорить, как к этому отнесется организация шейха Насраллы? Да и другие кланы? Не случайно нарастают опасения, что страна вновь стоит на пороге гражданской войны — одна-то ведь уже была и превратила Средиземноморскую Швейцарию, как называли Ливан до 1975 года, в место хаоса, разрушения и боевых действий всех против всех.
И в стране, и в рядах протестующих еще сохраняется здравый смысл, еще звучит голос разума. Во время нынешних протестов группы молодежи решили последовать примеру американских бунтов и подзаняться, извините за выражение, лутингом — то есть пограбить магазины.
Правда, ливанские силы безопасности не стали вставать перед ними на одно колено, а быстро и жестко пресекли подобные действия, которые, кстати сказать, не встретили поддержки и у основной массы протестующих.
Но здравый смысл в условиях непрекращающихся протестов и столкновений на улицах имеет свойство быстро улетучиваться. И что тогда ожидает Ливан – даже трудно себе представить…